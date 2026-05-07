El patentamiento de autos eléctricos creció un 917,3% anual en Argentina

ECONOMÍA

El mercado argentino de autos eléctricos muestra en 2026 uno de los crecimientos más fuertes de los últimos años.

Según el informe mensual elaborado por la Asociación de Concesionarios Automotores de la República Argentina (ACARA), durante marzo se patentaron 529 vehículos 100% eléctricos entre automóviles y comerciales livianos, una cifra que representó un salto interanual del 917,3% frente a las apenas 52 unidades registradas en el mismo mes de 2025.

El fenómeno también se refleja en el acumulado anual. Entre enero y marzo de 2026 se patentaron 1.617 unidades eléctricas, contra 166 del mismo período del año pasado, lo que implica una suba acumulada del 874,1%.

BYD aparece como el gran protagonista del segmento. La automotriz china no solo lideró el ranking de marcas eléctricas, sino que además colocó a dos modelos entre los más patentados del país en esta categoría.

Los eléctricos más patentados de Argentina en marzo 2026: El informe de ACARA muestra que el vehículo eléctrico más patentado del país durante marzo fue el BYD “Dolphin Mini”, con 324 unidades registradas y una participación del 61,3% dentro del mercado de eléctricos. En el acumulado anual ya lleva 838 patentamientos.

El segundo lugar quedó para el BYD “Yuan Pro”, con 69 unidades en marzo y 377 acumuladas en el año. Más atrás aparecen el Chevrolet “Spark” eléctrico con 40 patentamientos y el JMEV Easy 3 con 28 unidades.