Club Holanda: se inauguraron obras

INFRAESTRUCTURA

La obra se inauguró con un encuentro entre familias y deportistas.

El Club Holanda vivió una jornada de fiesta tras la apertura de su nueva cancha de fútbol sintético.

El evento se realizó el pasado 1 de mayo con partidos y festejos, destacando la importancia del crecimiento en infraestructura.

“Es el fruto del trabajo de las familias, la comisión deportiva y de una comunidad organizada por el bien común”, dijo el intendente Juan Ustarroz.

La actividad contó con una importante concurrencia de vecinos y vecinas. Silvia Juárez, al tomar la palabra, destacó el rol de toda la comunidad y agradeció “a toda la comisión directiva del Club Holanda por el trabajo que estamos haciendo; principalmente a vos, Roxana Fernández, que sos la presidenta. También agradecerle a toda la familia que nos acompaña en cada una de estas aventuras que emprendemos como club”.

Lucas Monero, coordinador de la institución, sostuvo: “Hace cinco años que estamos en la coordinación en conjunto con las diferentes comisiones y teníamos un desafío: el predio estaba, pero había que darle forma. Las canchitas no tenían arcos reglamentarios. Hoy en día, no solo están los arcos, sino que también tenemos SUM, vestuario y pileta”.

“Hoy el club es el corazón de tres barrios; dejó de ser un lugar desconocido para los vecinos de Mercedes y ya es parte de su agenda deportiva y social. Todo esto sería imposible sin el apoyo incondicional de la Municipalidad a través de la Dirección de Deportes”, concluyó.

El intendente Juan Ustarroz destacó que “en este Día del Trabajador, nada es más lindo que conmemorarlo con la concreción del trabajo de toda una comunidad”. Definió a los clubes como “espacios que brindan identidad, dignidad, inclusión y desarrollo”.

“Estamos orgullosos y felices. El club está muy lindo; los que estamos acá sabemos de la importancia de estas instituciones para la formación de las personas, para compartir momentos y crear vínculos de solidaridad”, afirmó el jefe comunal.

Estuvieron presentes los responsables del área de Deportes de la Municipalidad, quienes acompañaron el proyecto desde el programa Esfuerzos Compartidos: Martín Silvestre y Belén Tejedor. También asistió David Valerga, del área de Economía, junto a los integrantes de la institución, quienes participaron de un partido de categoría Senior y actividades con las divisiones inferiores en la nueva cancha.