Ciclo “Música por la Identidad” abre con una noche de peña y tango

CULTURA

En el marco del medio siglo del golpe de Estado, el Centro Cultural La Trocha relanzará sus jornadas artísticas.

Las mismas, tienen el objetivo mantener viva la memoria a través de la música y la danza; la primera cita será el 9 de mayo con clases abiertas y artistas en vivo.

Bajo el nombre “Música por la Identidad”, los encuentros musicales que se desarrollan en el Centro Cultural La Trocha retoman su programación anual con la intención de preservar la memoria colectiva mediante propuestas culturales. La iniciativa cobra especial significado en el aniversario número 50 del golpe de Estado y frente a un contexto social marcado por discursos polarizantes y episodios de violencia, por lo que se apuesta a reafirmar la búsqueda de verdad y justicia desde el arte.

Tras un 2025 signado por múltiples actividades conjuntas que fortalecieron la participación y los vínculos comunitarios, la organización destaca la necesidad de sostener estos espacios ahora que se atraviesan dificultades presupuestarias y tensiones sociales.

La Dirección de Cultura, a cargo de Jimena Rivas, en trabajo conjunto con comisiones y organizaciones locales, coordinará cada encuentro del ciclo. La apertura está prevista para el 9 de mayo, a las 20.30, en el Galpón Grande del Centro Cultural Trocha. La velada, denominada Noche de Peña y Tango en el Andén, tendrá una contribución de $3.000.

La programación incluye una clase abierta de tango a cargo de Nati y Lean, representantes de Estímulo Dance, además de presentaciones a cargo de Ballet Ayekan, Max Alexander, el Ballet Folclórico El Entrevero (procedente de Luján) y Semilla Agreste. Habrá servicio de cantina organizado por la Comisión de Amigos Peñeros.