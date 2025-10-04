Se realizará el tradicional desfile en Mercedes

Conmemorando los 200 años de la Comunidad representativa de nuestra Catedral Basílica y en consonancia con el Día de la Virgen de la Merced, que fue días atrás, se celebrará el tradicional desfile cívico institucional de Mercedes.

La propuesta tiene una fuerte impronta comuntaria, donde participan más de 70 instituciones educativas, deportivas, sociales, de bienestar y seguridad, con el objetivo de compartir una mañana de sábado diferente, repleta de tradición, cultura e identidad mercedina.

Desde las 10:00 hs la cita es en Avenida 29 entre 30 y 22, con epicentro en Plaza San Martín.