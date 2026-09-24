Se presentó la 8ª edición del Festival de Cerveceros Mercedinos

PRESENTACIÓN

Lanzaron una propuesta renovada que combina la mejor cerveza de la región, espectáculos musicales de primer nivel, gastronomía local y una fuerte impronta asociativa.

El evento tendrá lugar el sábado 3 y domingo 4 de octubre en el sector del circuito de ciclismo del Parque Municipal Independencia, consolidándose como una de las citas turísticas y culturales más destacadas del inicio de la primavera.

El intendente municipal, Juan Ignacio Ustarroz, expresó su entusiasmo por el espíritu colectivo que caracteriza a la propuesta: “creo que sintetizan, a través de la labor conjunta, algo que venimos planteando hace tiempo: la importancia de una ciudad que se une y deja atrás la competencia individual para pasar a la colaboración. En tiempos difíciles, encontrar esta hermandad entre nuestros productores es motivo de orgullo”.

Asimismo, Ustarroz remarcó el impacto en la economía local: “cada fiesta es una comunidad de trabajo para muchísima gente. En este caso no solo beneficia a los cerveceros, sino a todo el entramado gastronómico, comercial y turístico de la ciudad. Como Municipio acompañamos y articulamos para que esto crezca, reafirmando una identidad y un sello mercedino”.

Por su parte, el director de Turismo, Francisco Dinova, detalló la logística y el formato del predio: “el año pasado implementamos un diseño muy exitoso y este año se decidió repetir el esquema en el circuito de ciclismo, al estilo de los grandes festivales, con un imponente escenario central y los puestos distribuidos en los laterales”. Dinova también agregó: “no solo habrá cerveza. La Asociación ha invitado a productores locales de gin, destilados, vermut y salame, sumando además la gastronomía tradicional de nuestra ciudad”.

El sábado 3 de octubre estará orientado al ritmo tropical, la cumbia y el “cachengue” de la mano de los shows de Amar Azul y Grupo Play. Por su parte, el domingo 4 de octubre la jornada se vivirá rock, reggae y sonidos alternativos, destacandose la presentación de Gran Lady con su homenaje a Patricio Rey y sus Redonditos de Ricota.

Las entradas anticipadas ya pueden adquirirse de manera online a través de la tiquetera digital a un valor de $5.000 hasta el viernes 2 de octubre inclusive, mientras que en puerta durante los días del festival costarán $6.000. Por su parte, los jubilados y los menores de 12 años tendrán acceso gratuito al predio.