Kicillof pidió construir una “alternativa política amplia” de cara a 2027

POLÍTICA

El gobernador bonaerense, Axel Kicillof, afirmó que existe un “desgobierno, un absoluto desinterés y absoluta ineptitud” por parte del Gobierno nacional.

De esta manera, llamó a “articular y construir” una “alternativa política amplia” para derrotar a Milei en las elecciones del año próximo.

“Hay un desgobierno total y un desinterés”, sostuvo Kicillof, quien consideró que la decisión de “destruir el Estado desde adentro”, podría atribuirse a una cuestión “ideológica” vinculada con el “anarcocapitalismo”, terminó siendo también “una muestra de absoluto desinterés y absoluta ineptitud”.

Tras el masivo acto del sábado en Avellaneda, el mandatario bonaerense aseguró que el Gobierno nacional “no se ocupa de los problemas de la gente” y “les echa la culpa a las provincias, a los municipios y a la gente”, al tiempo que advirtió que “cada vez va a haber más dificultades por la deserción del Gobierno nacional”.

Kicillof vinculó ese diagnóstico con la necesidad de construir una alternativa política y sostuvo que el deterioro de la situación económica no será suficiente por sí mismo para derrotar electoralmente al oficialismo. “No alcanza el malestar o la crisis de Milei y lo que va generando para sentarse a esperar que se geste una posibilidad de ganarle”, afirmó.

El gobernador reconoció, en ese sentido, la derrota sufrida por el peronismo en las elecciones presidenciales de 2023. “Venimos de una experiencia que no fue buena. A nivel electoral, en el 23, cuando gana Milei, perdimos en muchísimas provincias”, señaló y planteó que “la construcción de una alternativa tiene que ser amplia”.

En cuanto a la discusión electoral dentro de la oposición, Kicillof volvió a tomar distancia de una definición anticipada de postulaciones: “Las candidaturas deben ser un resultado, no un punto de partida. Yo dije: acá estamos para recorrer, para escuchar, para articular”.

Kicillof dijo que la dirigencia tiene “la responsabilidad de darle a la Argentina un proyecto que sea acorde con los nuevos desafíos, con la nueva situación y que al mismo tiempo pueda sumar a todos los que están viendo que esto es una amenaza a la democracia, a la industria nacional, a la ciencia y a la cultura nacional”.

“Milei está destruyendo la industria” y calificó como “absurdo y demencial” alinear el interés nacional con “designios extranjeros”, dijo.

El gobernador cuestionó también la política exterior de la Casa Rosada y afirmó que la Argentina está perdiendo oportunidades en medio de la reconfiguración internacional, al tiempo que acusó al Gobierno de desfinanciar áreas como educación, salud, jubilaciones y discapacidad.

Finalmente, el gobernador volvió a reclamar los recursos que su administración sostiene que la Nación adeuda a Buenos Aires. “Nos roban, a la provincia de Buenos Aires le deben medio presupuesto”, afirmó.