El municipio renovó el convenio con el CEAMSE para disposición final de residuos

AMBIENTE

El municipio renovó el convenio con el CEAMSE (Coordinación Ecológica Área Metropolitana Sociedad del Estado) para la disposición final de residuos.

También, se acordó el pago con un fuerte descuento de un canon por el transporte realizado entre marzo de 2023 y febrero de 2025, un servicio que antes era gratuito y el gobierno nacional obligó a abonar.

“El convenio con el CEAMSE por la disposición final de los residuos urbanos se hizo en el inicio de la gestión de Ustarroz, en 2015, luego de la erradicación del basural de La Florida, y se mantiene hasta hoy a un costo aproximado de 40 millones de pesos por mes”, explicó el secretario de Hacienda, David Valerga.

“Lo que debimos abonar ahora fue el servicio de transporte de residuos que se utilizó entre marzo de 2023 y febrero de 2025. Ese servicio era gratuito desde 2018 hasta que asumió el gobierno de Milei, que cambió las condiciones sin anuncios previos. Por razones económicas, tomamos entonces la decisión de hacerlo con recursos propios desde marzo de 2025. Se compró una batea nueva y se reacondicionó otra para hacer seis viajes diarios hasta el CEAMSE”, agregó.

El período que se reclamaba de deuda fue de 24 meses, lapso en el cual los residuos se siguieron llevando al CEAMSE, un organismo integrado de manera equitativa por el Gobierno de CABA y la PBA. “No podíamos dejar de llevar la basura durante el tiempo que durara la discusión”, explicó el funcionario.

El reclamo del CEAMSE era de 1.250 millones de pesos (capital más intereses), pero el municipio, con la mediación de PBA, logró eliminar los intereses y pagar un total de 718.184.390 de pesos. “La decisión de Juani fue abonar todo de una sola vez y no dejar la deuda a la próxima gestión, porque se podrían haber negociado 24 cuotas”, dijo Valerga.

El servicio prestado durante las negociaciones quedó documentado en el propio CEAMSE, con planillas en las que se informan el dominio de los vehículos y las toneladas descargadas diariamente.

El acuerdo del pago, finalmente, fue aprobado por el Honorable Concejo Deliberante con nueve votos positivos, siete negativos (Daniel Ivaldis, de la Unión Cívica Radical; Bernardo Zubeldía y Romanela Vautretto, de Vecinos por Mercedes; y libertarios, aunque Mauricio Pollacchi estuvo ausente) y una abstención (Pety Laporta, UCR).

“Es llamativo el voto negativo de Zubeldía y de Ivaldis, que ni siquiera leyeron el proyecto y tampoco participaron de las reuniones de comisión en las que tratamos el tema”, dijo Santiago Altube, presidente del bloque de concejales de Fuerza Patria.