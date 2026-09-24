Jubilaciones, pensiones y asignaciones: confirmaron los aumentos para octubre

ANSES

Se conoció la nueva actualización de las jubilaciones, pensiones y asignaciones familiares, incluida la Asignación Universal por Hijo (AUH).

La misma, regirá desde octubre y fue difundida en el Boletín Oficial. Según indica la Resolución 284/2026, la ANSES fijó los nuevos valores del sistema previsional, con un incremento del 1,66%, -calculado bajo la variación del Índice de Precios al Consumidor (IPC) de agosto-, publicado por el INDEC.

El haber mínimo garantizado en octubre será de $435.748,51, mientras que el máximo alcanzará los $2.932.174,85, la Pensión Universal para el Adulto Mayor (PUAM) será de $348.598,81 y también se modificará el valor de la Prestación Básica Universal (PBU), que quedó establecido en $199.335,05.

Además, la resolución incluye cambios en las remuneraciones imponibles, que inciden sobre los aportes al sistema de seguridad social y, desde el período devengado de octubre, la base mínima será de $146.759,98, mientras que la máxima ascenderá a $4.769.631,49.

En tanto, estableció los índices para actualizar las remuneraciones que se utilizan en el cálculo de nuevas jubilaciones en una disposición que alcanza a quienes cesen en actividad desde el 30 de septiembre y a quienes, bajo el régimen de compatibilidad previsto por la ley, continúen trabajando y soliciten la prestación desde el 1° de octubre.

Asignaciones: Mediante la Resolución 283/2026, la ANSES dispuso una suba del 1,66% en los montos, límites y rangos de ingresos de las asignaciones familiares, la AUH y la Asignación por Embarazo tendrán un valor general de $156.588, mientras que la asignación universal por hijo con discapacidad será de $509.863.

Por último, para los monotributistas, la asignación por hijo y la prenatal serán de $78.304 para la categoría A, $52.821 para la B y $16.487 para las categorías C a G, mientras que, en el caso de hijo con discapacidad, los valores serán de $254.943 para la A, $180.358 para la B y $113.829 para las categorías C a K.