Javier Alonso explicó cómo será la misa del Papa junto a fieles en Luján ​

CULTOS

El ministro de Seguridad bonaerense, Javier Alonso, brindó detalles sobre la logística para el 11 de noviembre.

Para ordenar la llegada de millones de personas, no se podrá ingresar con vehículos al casco urbano y habrá predios en pueblos cercanos para dejar los autos y caminar hacia la Basílica.

​El gobierno de PBA dio a conocer nuevas medidas operativas de cara a la histórica visita del Papa León XIV. El ministro de Seguridad bonaerense, confirmó que el miércoles 11 de noviembre será feriado en todo el territorio provincial y adelantó un esquema de cortes de tránsito y logística que afectará de manera directa la circulación en Luján y sus accesos.

​Según explicó el funcionario, el despliegue en Luján comenzará con bastante antelación. En Luján, las interrupciones del tránsito se pondrán en marcha desde el viernes previo a la Misa. La intención de la PBA es que los fieles puedan ingresar de manera ordenada desde la tarde del martes 10, jornada en la que se prevé la llegada masiva de jóvenes para la vigilia y la espera de la Misa central del miércoles a las 10 de la mañana.

​Ante la magnitud de la convocatoria en una ciudad atravesada por rutas nacionales y autopistas, PBA dispondrá un sistema especial de movilidad. Se habilitarán cuatro grandes estacionamientos situados en localidades a pocos kilómetros del casco urbano. La idea del operativo es que los automovilistas y micros dejen sus vehículos en estos puntos periféricos y completen el trayecto hacia el Santuario caminando, bajo una modalidad similar a la de las tradicionales peregrinaciones.

​El ministro también detalló que el Sumo Pontífice se trasladará por vía terrestre durante sus actividades en la provincia, lo que implicará cortes de tránsito desde CABA. En Luján, además, se montarán diferentes sectores y parques a lo largo del trayecto trazado para que la gente pueda ver el paso del Papamóvil antes de la celebración principal frente a la Basílica.