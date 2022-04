Se presentó el programa MESA Bonaerense para la seguridad alimentaria de niños, niñas y adolescentes

El gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof, encabezó esta tarde junto al diputado nacional Máximo Kirchner, el ministro de Desarrollo Social de la Nación, Juan Zabaleta, y el ministro de Desarrollo de la Comunidad bonaerense, Andrés Larroque, la presentación del Programa MESA Bonaerense, una iniciativa que busca garantizar la seguridad alimentaria en los sectores de mayor vulnerabilidad social. Fue en el municipio de Florencio Varela, con la participación del jefe de Gabinete, Martín Insaurralde; la directora ejecutiva de la ANSES, Fernanda Raverta; la ministra de Gobierno, Cristina Álvarez Rodríguez; el director general de Cultura y Educación, Alberto Sileoni; y el intendente local, Andrés Watson.

Desde el Parque Recreativo, Deportivo y Cultural Thevenet, Kicillof subrayó que “cuando llegó la pandemia, implementamos los módulos alimentarios para sostener la asistencia del Servicio Alimentario Escolar (SAE) en un contexto en el que no había presencialidad”. “Desde entonces, los chicos y las chicas concurren a las escuelas para buscar módulos que permitan continuar tanto con su educación como con su alimentación”, señaló y agregó: “Las escuelas no solo imparten educación, sino que son el centro de la comunidad en la provincia de Buenos Aires, donde se acompaña, se alimenta y se crea ciudadanía”.

Además, el Gobernador afirmó que “decidimos sostener la asistencia alimenticia durante las vacaciones y empezamos a darle dignidad a la prestación”. “En 2019 se destinaban 720 millones de pesos por mes al SAE, mientras que con este programa vamos a estar invirtiendo más de 11.189 millones de pesos mensuales, aumentando tanto el monto por ración como la cantidad de beneficiarios”, expresó.

El programa Módulo Extraordinario para la Seguridad Alimentaria (MESA) consiste en la entrega de un módulo alimentario mensual que alcanza a más de dos millones de familias de niños, niñas y adolescentes que asisten a los 11 mil comedores escolares que funcionan en los establecimientos educativos incluidos en el Servicio Alimentario Escolar (SAE).

En tanto, Larroque enfatizó que “con el nuevo programa de seguridad alimentaria, vamos a institucionalizar una política que nos permitió entregar ya 44 millones de módulos y se transformó en columna vertebral de la asistencia en la provincia de Buenos Aires”. “Cuando llegamos en 2019, se destinaban al SAE cerca de ocho mil millones de pesos anuales: ahora, con el esquema tradicional y la implementación del programa MESA, alcanzamos una inversión anual de 111 mil millones de pesos”, indicó.

El SAE se sostuvo de manera regular durante la pandemia y los meses de receso escolar, ahora, a partir del aporte de la Nación para fortalecer la seguridad alimentaria, se complementará con el programa MESA, llevando la asistencia a más de dos millones de alumnos y alumnas.

En ese sentido, Zabaleta resaltó: “Hoy le venimos a decir a 2.032.000 chicos y chicas bonaerenses que se van a alimentar mejor, que vamos a seguir cuidándolos y trabajando todos juntos para invertir en políticas sociales que beneficien a quienes más los necesitan”. “Este es el camino que vamos a seguir transitando, reforzando los ingresos de los que menos tienen y sosteniendo a los trabajadores”, agregó.

Asimismo, Watson resaltó que “la educación incluye, iguala y hace al futuro de nuestros niños y niñas, pero para lograr ese objetivo tenemos que brindar comida desde el jardín porque no se puede aprender con hambre”. “Allí es donde estuvo la gestión y la decisión política de duplicar no solo los cupos sino la cantidad de cada vianda y módulo alimentario”, dijo y añadió: “La unidad es para eso: los tres niveles de Gobierno luchando para reivindicar los derechos del pueblo trabajador”.

Las y los beneficiarios del programa recibirán también un cuadernillo que cuenta con información nutricional y una guía de recetas saludables confeccionados por el equipo de la Dirección de Nutrición y Calidad de los Alimentos del Ministerio de Desarrollo de la Comunidad.

Por último, Kicillof destacó que “con el regreso de la presencialidad plena y la apertura de todos los comedores escolares, decidimos sostener el módulo extraordinario para garantizar la alimentación de más de dos millones de bonaerenses y apuntalar el comercio y las economías locales”. “El compromiso del Estado de la Provincia por el bienestar de nuestro pueblo es inclaudicable: vamos a seguir trabajando día a día para mejorar la calidad de vida de los y las bonaerenses”, concluyó.

Estuvieron presentes autoridades nacionales, provinciales y municipales; intendentas e intendentes bonaerenses; legisladores y dirigentes de sindicatos y organizaciones sociales.