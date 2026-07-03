Fin al basural de Luján

AMBIENTE

A partir del miércoles, la totalidad de los residuos domiciliarios del distrito serán derivados al CEAMSE.

El Municipio implementará un cierre operativo estricto, a través de planes sociales para los recuperadores y una fuerte campaña de separación en origen.

Leonardo Boto, intendente de Luján, oficializó la clausura definitiva del Basural Municipal tras más de 50 años de funcionamiento ininterrumpido sobre la Ruta 192.

La medida fue posible debido a una reestructuración de la logística local, que desde hoy permite desviar el 100% de la basura domiciliaria directamente hacia las plantas del CEAMSE para su disposición final adecuada.

Las autoridades locales pusieron en marcha un plan de clausura operativa que incluye un riguroso control en los accesos y el monitoreo de todo el perímetro. Desde el Ejecutivo buscan impedir el ingreso clandestino de residuos y culminar de forma progresiva las históricas problemáticas de humo, quemas y olores.