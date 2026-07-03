Veteranos de Guerra de Mercedes: nueva e importante donación de alimentos

SOCIEDAD

Los Veteranos de Guerra del Centro Islas Malvinas de Mercedes realizaron una nueva acción solidaria.

En esta oportunidad, se hizo efectiva una importante donación de alimentos no perecederos a la Red de Comedores local, -la organización encargada de centralizar y coordinar la asistencia alimentaria dentro de los barrios-.

​Según informaron desde la Red de Comedores, los productos recibidos ya fueron distribuidos de manera equitativa entre los distintos espacios comunitarios que integran la red.

La importante donación incluyó cajas con diversos alimentos e insumos de primera necesidad y esenciales.

​“Queremos agradecer de todo corazón a los Excombatientes de Malvinas por esta donación de alimentos”, expresaron las autoridades de la organización. “Gracias nuevamente por su compromiso con el país y con quienes más lo necesitan”, añadieron definiendo que “nadie se salva solo”.