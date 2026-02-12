Se planificó «La Ruta del Queso» 2026

Se trató de una reunión estratégica en la sede de la Cámara Económica Mercedina (CEM) que contó con la presencia de autoridades del área de Producción municipal y representantes de la Dirección de Turismo junto a productores locales.

El objetivo de la misma fue planificar los objetivos de este 2026 como así también el fortalecimiento del trabajo asociado y la construcción de una identidad productiva que trascienda los límites de la ciudad.

Según se informó desde Producción del Municipio la meta es potenciar a Mercedes como un referente regional en la elaboración de alimentos con valor agregado.

Uno de los anuncios destacados en la jornada fue la suma de articulaciones clave con instituciones de prestigio académico:

– Universidad de Buenos Aires (UBA): trabajarán en conjunto para avanzar en el diseño y puesta en marcha de la «Ruta del Queso, el Vino y los Destilados Mercedinos», ya que se busca fusionar la producción con el turismo gastronómico.

– Universidad Nacional de Luján (UNLu): colaboración enfocada en mejorar la calidad y el desarrollo técnico del sector, brindando herramientas de profesionalización a los pequeños y medianos productores.

Además, con el objetivo de visibilizar el sector, se iniciaron los preparativos para el 3° Encuentro de Quesos Artesanales, evento que ha ganado terreno en la agenda cultural y comercial de la ciudad.

Asimismo, se confirmó que el sector tendrá una participación destacada en la próxima Expo Industria Rural y Comercio, reafirmando el concepto de «Mercedes Produce» como sello distintivo local.

Este crecimiento sostenido del sector quesero no solo representa más puestos de trabajo, sino que se traduce en un atractivo turístico fundamental para la ciudad, combinando la tradición rural con la innovación productiva.