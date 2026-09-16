Se conmemoró el Día del Maestro con un emotivo acto frente al monumento a Sarmiento

EDUCACIÓN

En el marco del Día del Maestro, la comunidad educativa y autoridades locales se reunieron frente al monumento a Domingo Faustino Sarmiento.

Allí rindieron homenaje a la labor docente y reflexionar sobre los desafíos presentes de la educación pública.

El encuentro contó con un amplio marco de público integrado por la presidenta del Concejo Deliberante, Mariana San Martín; la presidenta del Consejo Escolar, Maguy Oliva; la titular de la Biblioteca Sarmiento, Alicia Coronel; concejales de los distintos bloques políticos, docentes, abanderados de diversas instituciones, niños y niñas del espacio El Pampero, además de familias y vecinos de la ciudad.

Durante el acto, el inspector distrital Cristian Ponce destacó el compromiso de toda la comunidad que sostiene las instituciones escolares día a día. En sus palabras, no solo reconoció a maestros, profesores, directivos e inspectores, sino que también pidió un especial aplauso para el personal auxiliar.

Por su parte, el intendente Juan Ignacio Ustarroz felicitó a las y los educadores y llamó a acompañar el discurso con acciones cotidianas: «A esas palabras de hacer grande la patria hay que acompañarlas con hechos. Hay que sacarle dramatismo a ciertas miradas sobre el sistema educativo y enfocarse en qué corregir, qué mejorar y, fundamentalmente, unirse para aportar un granito de arena».

Ustarroz valoró la articulación local a través del concepto de escuela-comunidad, señalando que actualmente se trabaja de manera directa con 17 establecimientos de los niveles inicial, primario y secundario. Además, ejemplificó este lazo con la labor voluntaria de docentes y directoras jubiladas que continúan recorriendo jardines de infantes para narrar cuentos y brindar funciones de teatro de forma gratuita.

«Nuestra ciudad tiene una enorme diversidad y una comunidad que todos los días hace cosas importantes. El camino, sin lugar a dudas, es el de la educación, el de apostar a la pluralidad, al respeto y a comprometerse con hechos para que las futuras generaciones reciban una ciudad y un país mejor», concluyó el jefe comunal.

Por su parte, el secretario de educación, profesor José Luís Pisano, destacó que “ser docente es una vocación, un acto de amor hacia la comunidad toda, donde en cada proceso de enseñanza y aprendizaje se dan herramientas para construir una sociedad mejor” y “las y los docentes, cada día, no sólo brindan un servicio, sino, más importante, construyen comunidad” ante lo cual “estamos sumamente agradecidos a su compromiso, dedicación y vocación diaria”.