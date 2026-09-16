Finalizó otra exitosa Fiesta Nacional del Salame Quintero

ÉXITO

Con una jornada multitudinaria, finalizó la 51.ª Fiesta Nacional del Salame Quintero.

Fueron tres días de atractivos que convocaron a miles de turistas y vecinos. El intendente Juan Ignacio Ustarroz destacó la importancia de las celebraciones populares tanto para “el impulso y la generación de trabajo” como para “la cultura y el encuentro de las familias mercedinas y visitantes”.

Rubén Sirello fue consagrado como el productor del año, mientras que Paola Hidalgo y Santiago Sosa fueron elegidos como los nuevos embajadores.

Al tomar la palabra, el intendente Ustarroz agradeció “a cada uno y a cada una de los visitantes por apoyar esta fiesta y, con ello, la generación de trabajo mercedino a través de cada productor, artesano, emprendedor y los clubes con las cantinas solidarias, así como a quienes en cada tarea hacen posible esta celebración de reconocimiento nacional”.

El jurado evaluador estuvo integrado por Maximiliano Bigongiari, Sergio Sirello, Sebastián Sandoval, Cecilia Dipieri, Gustavo Grasso, Jorge Piccone, Jorge Rodríguez y Omar Torres.

Tras la deliberación, se determinó que el quinto puesto correspondió a Mari Roberto Pollero, con 338 puntos y el lote N° 12, quien recibió su galardón de manos de Manuel Alfonso, en representación del frigorífico El Mercedino, junto al concejal Santiago Altube. El cuarto lugar fue para Mónica Garro, con 398 puntos y el lote N°15, con la entrega a cargo de Ignacio Pítaro, presidente del Sector Industrial Planificado, y Luis Ponce, subsecretario de Servicios Públicos.

El podio se completó con el tercer puesto de Santiago Piccone, con 401 puntos y el lote N°3, distinguido por la presidenta del Concejo Deliberante, Mariana San Martín, y la directora de Cultura, Jimena Rivas; y el segundo lugar de Damián Javier Ismandi, con 412 puntos y el lote N°26, quien recibió su reconocimiento de parte del director de Turismo, Francisco Dinova, y el subsecretario de Producción, Martín Boragno.

Finalmente, la máxima distinción y consagración como productor del año fue para Rubén Sirello, quien alcanzó los 430 puntos con el lote N°3 y se adjudicó el primer puesto. El ganador recibió el tradicional trofeo de manos del intendente Ustarroz y del senador Eduardo “Wado” de Pedro, además de una pieza exclusiva elaborada especialmente por la cuchillería artesanal Russval.

Por su parte, la Cámara Económica Mercedina entregó el puesto al mejor stand, que este año fue para “Chacinados La Trocha” quien tuvo un amplio y cuidado puesto en la carga de productores denominada “Frigoríco El Mercedino”, empresa que también acompañó.

Además, hubo otro momento emotivo cuando se reconocieron los 20 años de la participación de la familia Velasco en la fiesta como productores a través de Sabores Mercedinos, quienes recibieron una placa conmemoratoria.