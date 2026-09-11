Detuvieron en CABA a un prófugo buscado por la Justicia de Mercedes

El hombre de 43 años permanecía prófugo desde octubre de 2020 y fue detenido en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires por su presunta participación en una violenta entradera cometida en un establecimiento rural de Luján.

El operativo fue realizado por el Departamento Federal de Investigaciones de la PFA, luego de tareas de vigilancia en el barrio porteño de Balvanera. El sospechoso fue interceptado en la zona de las avenidas Corrientes y Agüero.

El ilícito ocurrió a fines de 2020 en el establecimiento rural “Don Francisco”, ubicado cerca del Acceso Oeste. Según la investigación, un grupo armado ingresó a la vivienda donde se encontraban un hombre vinculado a la actividad hípica, su esposa y su hijo pequeño.

Durante el episodio se produjo un intercambio de disparos de aproximadamente 40 detonaciones. El propietario resultó gravemente herido, con una fractura expuesta en un brazo y lesiones abdominales, luego de intentar repeler el ataque.

En el lugar fueron encontrados dos teléfonos celulares que, de acuerdo con la causa, resultaron claves para identificar a los presuntos integrantes de la banda. A partir de esas pruebas, el Juzgado de Garantías N° 3 de Mercedes, a cargo de Patricio Guillermo Arrieta, había ordenado las primeras capturas.

Tras varios días de seguimiento, la División Búsqueda de Prófugos de la PFA logró ubicar al acusado. La causa también cuenta con la intervención del Juzgado Nacional en lo Criminal de Rogatorias.

El detenido quedó a disposición de la Justicia mercedina, imputado por homicidio agravado criminis causa en grado de tentativa y robo agravado por el uso de arma de fuego, en poblado y en banda, y por efracción. La investigación continúa y rige para el acusado el principio de inocencia hasta tanto exista una sentencia firme.