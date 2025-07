Se conmemoró el Día de la Independencia con acto y Te Deum

Un importante número de escuelas, instituciones, vecinos y vecinos fueron parte del acto protocolar por el Día de la Independencia, encabezado por el intendente Juani Ustarroz. Tras el encuentro se realizó el tradicional Te Deum oficiado por + Jorge Eduardo Scheinig, arzobispo Metropolitano de Mercedes-Luján.

Palabras

El primero en tomar la palabra fue el profesor Emanuel Grassi, vicerrector de la Escuela Secundaria N°1, quien remarcó “detrás de cada palabra escrita en el acta de la independencia había una idea poderosa, la libertad” remarcando que “la libertad es un ejercicio de diario, una construcción colectiva. Y en esa construcción colectiva hay un pilar fundamental que no podemos ni debemos olvidar, la educación. Porque no hay libertad sin pensamiento crítico, no hay independencia sin conciencia y sin valores, no hay independencia en el individualismo y no hay futuro sin conocimiento” expresó el docente.

Emanciparnos

También mencionó que “educar es emancipar, es lograr que cada persona tenga la posibilidad de elegir su camino, de alzar su voz, de entender su historia y transformar su presente. Por eso, cada aula, cada libro, cada pregunta, cada maestro que inspira, son también parte de esta independencia, que seguimos construyendo y que es un proceso en constante devenir” y “en estos 209 años de historia, honramos a quienes lucharon por nuestra libertad, pero también comprometámonos con lo que falta. Una educación de calidad, inclusiva, justa. Una educación que no se limite a transmitir saberes ni datos, sino que forme ciudadanos libres, responsables, solidarios y críticos. Capaces de dar sentido y transformar la realidad que lo rodea y un ciudadano solidario, justo, empático, que comprenda que la patria se construye con todos los que la habitamos, incluidos, sin nadie afuera. Porque la independencia no es sólo una fecha, es una misión y la libertad, más allá de ser un derecho, es una responsabilidad” afirmó

Esfuerzo

Por su parte, el intendente Juan I. Ustarroz destacó, a la hora tomar la palabra, que “todos los que estamos acá sabemos por qué estamos, sabemos del esfuerzo, del coraje de nuestros patriotas para forjar la independencia, para librarnos de esas cadenas que nos colonizaban y así forjar nuestro propio destino” manifestó.

Más adelante comentó que “con esa decisión nace nuestra nación y se empieza a construir nuestra historia con sus luces y sombras, como la historia de cualquier país”

Destacó el discurso del profesor Grassi y agregó que “vivimos en una sociedad y eso nos obliga a vincularnos con otras personas que piensan distinto, que les gustan otras cosas y que nosotros tenemos que tener la capacidad de saber que la independencia también va de la mano de la interdependencia. Esta necesidad del respeto, del vínculo, del trabajo colectivo, de asumir los desafíos que tenemos como pueblo, como Estado, como Nación, en este presente, pero proyectando un futuro”

Remarcó el jefe comunal a los veteranos de Malvinas, las escuelas, instituciones y gran número de asistentes que se hicieron un tiempo para estar presentes en un nuevo acto patrio.

Armonía

Destacó que “en memoria de quienes lucharon con ideales, con principios, con valores, con mucha interesa, con mucho coraje y con mucha fortaleza por forjar esta querida patria, esta Nación que todos queremos mucho, creo que el desafío del presente y del futuro es poder transitar los conflictos que tenemos con mayor armonía, con mayor unidad, promoviendo la diversidad del pensamiento, pensando, pensando mucho”

Remarcó el rol de la ciencia, la tecnología, las universidades, la educación en la construcción de un país mejor.

“Entonces hay muchas cosas que tenemos que pensar, que establecer como prioridades y poder trabajar colectivamente, encontrarnos, no perder esa potencia que tiene el vínculo humano de la cara, del cuerpo, de los gestos, del sentir, del compartir y poder realmente llevar adelante un proyecto de vida donde la convivencia que ponga, como decía el Papa Francisco, en el centro al ser humano, a la humanidad, nos permita asumir todos los desafíos que tenemos por delante en honor y en memoria a quienes nos antecedieron, a quienes hicieron lo mejor de sí para forjar esta patria y poder hacer el uso de esta casa común que todos habitamos y dejar las mejores condiciones para las nuevas generaciones. Así que muy feliz Día de la Patria y ¡Viva la Patria!”

Participación

Estuvo presente la presidenta del Concejo Escolar, Mariana San Martín, el inspector Cristian Ponce, directivos educativos, funcionarios, familias de las y los abanderados y especialmente las escuelas Primaria y Secundaria del Colegio Santa María, Misericordia, San Benito, Primaria N°3, Escuela N° 23, Parroquial, Escuela N° 1, Camila Rolón, San Luis Gonzaga, Escuela N° 19, San Antonio, San Patricio y la Escuela N°. 17 de Altamira; además de las banderas de ceremonia de Bomberos Voluntarios y de la delegación local de la Policía de la Prov. de Bs. As, acompañados de autoridades de Gendarmería Nacional e integrantes del Centro de Veteranos de Guerra «Islas Malvinas».