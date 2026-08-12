Santiago Cúneo se afilió al PJ bonaerense

POLÍTICA

Santiago Cúneo formalizó su afiliación al PJ bonaerense y participó en La Plata de un acto de afiliación.

El dirigente de Democracia Confederal, que en las últimas elecciones compitió por afuera del peronismo y obtuvo más de 117 mil votos, se afilió en un acto encabezado junto a Andrés Larroque -a cargo de la estrategia nacional del MDF- y el diputado provincial Mariano Cascallares.

“Si vamos a volver a ganar para negociar con Macri, no ganemos”, lanzó.

“Mejor que nunca. Acá estamos, estamos en casa. Llegamos de donde siempre debimos estar”, afirmó Cúneo antes de formalizar su afiliación.

El dirigente reivindicó que el partido tenga a Kicillof al frente y destacó la decisión del gobernador de asumir riesgos políticos. “Tener un presidente del PJ bonaerense como Axel que toma la decisión de correr riesgos porque la democracia implica la negación del autoritarismo”, sostuvo.

“Fuimos gobierno y le pavimentamos la vuelta a la derecha más rancia y conservadora”, expresó.

“La comunidad organizada necesita volver a creer. 7 millones de personas no fueron a votar”, sostuvo. Y agregó, “La Patria está en terapia intensiva, en coma cuatro”.

Cúneo recordó que Democracia Confederal acompañó la primera elección en la provincia de Buenos Aires y que luego decidió presentar una lista propia en las nacionales de octubre, porque, según explicó, no aceptaba “listas amañadas o a dedo”. “Hubieras ganado si se hubiera abierto el debate”, afirmó.

Por eso, resumió su posición con una fórmula clave en la nueva etapa del PJ bonaerense: “Juntos por no revueltos. Competir dentro de la unidad”.

El dirigente también reivindicó a Kicillof como una referencia de esa nueva etapa. “Axel representa casi un milagro para nosotros”, dijo, y valoró su decisión de pensar en un triunfo que vaya más allá de una victoria electoral.

Andrés Larroque planteó: “El justicialismo es la fuerza soberana por antonomasia y se tiene que reconstruir porque venimos de una crisis muy profunda”, afirmó.

Por último, Cúneo pidió hacer “el esfuerzo para convencer que vuelvan a casa”, refiriéndose a otros sectores peronistas que han decidido competir por fuera de la estructura.