Eliminaron el descuento del 50% de Red SUBE en las combinaciones entre tren y subte

TRANSPORTE

A partir de este mes, el sistema de transporte público del Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA) aplicó un cambio en el esquema de integración tarifaria de la Red SUBE.

Es decir, quedó sin efecto el descuento del 50% que se aplicaba sobre el boleto de subte para aquellos pasajeros que combinaban su trayecto tras haber llegado a la Ciudad en tren.

Con esta actualización, la bonificación que reducía al 50% el valor del segundo tramo del viaje dejó de regir para el transbordo entre ambas jurisdicciones.

Primer tramo (Tren): Mantiene su tarifa habitual de acuerdo con el cuadro tarifario vigente de las líneas ferroviarias.

Segundo tramo (Subte): Al realizar el transbordo en las estaciones cabeceras o de enlace, el validador de los molinetes de la red subterránea cobra el pasaje a tarifa completa, sin reconocer la integración de la Red SUBE.

Combinaciones internas: El beneficio del descuento se mantiene únicamente para los transbordos realizados entre líneas dentro de la misma jurisdicción porteña.