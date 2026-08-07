Envión: Municipio y PBA fortalecen el desarrollo del programa

SOCIEDAD

El intendente, Juan Ignacio Ustarroz, encabezó una jornada de trabajo y articulación institucional junto a la directora provincial de Juventudes, Ayelén López, y la directora del Programa Envión, Carolina Schmukler.

La actividad tuvo una reunión previa en el Palacio Municipal y una posterior recorrida territorial por los dispositivos enfocados en el cuidado, desarrollo e inclusión de los jóvenes de la ciudad.

Durante la visita de supervisión, la comitiva provincial y los equipos locales recorrieron las sedes de Envión ubicadas en el Barrio Obrero y en el Centro Municipal Néstor Kirchner.

En este último espacio, también funciona una escuela de formación técnica. Allí, las autoridades presenciaron el dictado de talleres pedagógicos, de expresión y de cocina, además de conversar con los coordinadores y los 480 jóvenes asistentes (entre 12 y 21 años) que integran actualmente la matrícula activa en la Comuna.

La directora provincial de Juventudes, Ayelén López, remarcó que la PBA destina mensualmente alrededor de $26 millones al distrito para financiar las becas de los beneficiarios y tutores, así como para el sostenimiento de los equipos técnicos. Por su parte, Carolina Schmukler, directora del programa, valoró la continuidad pedagógica de la iniciativa al destacar casos de profesionales técnicos locales que iniciaron su trayectoria como destinatarios del programa para convertirse luego en tutores y coordinadores.

En el encuentro territorial participaron: la directora de Niñez, Lic. Gabriela Olivella; la coordinadora de Juventudes, Macarena Arzani; el responsable local del Programa Envión, Sebastián Palacios; la excoordinadora Lucila Villoslada; y Lucas Recalde, referente del Centro Comunitario Néstor Kirchner, quienes coincidieron en destacar la relevancia del programa como una red integral de contención y acompañamiento social.