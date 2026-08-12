“La Dulce Anita” fue tricampeona en la 9° Fiesta de la Galleta de Campo

FIESTA

Tomás Jofré fue sede este domingo de la novena edición de la Fiesta de la Galleta de Campo.

La jornada convocó a familias y amigos que disfrutaron de paseos en la feria artesanal, gastronomía de campo y una variada grilla de espectáculos artísticos.

La Panadería “La Dulce Anita” se quedó nuevamente con el premio a la mejor elaboración de la Galleta de Campo del año tras sumar 171 puntos por parte del jurado, logrando de esta manera el primer puesto por tercer año consecutivo.

El podio del certamen lo completaron “Aromas y Sabores” con 157 puntos en su primera participación y la Panadería “El Triunfo”, de Jofré, que se ubicó en el tercer lugar con 144 puntos.

El jurado encargada de evaluar la textura, sabor y técnica de horneado estuvo integrado por Fátima Costa (organizadora de la fiesta), Adrián Manassi (propietario de Panadería “La Espiga de Oro” e histórico participante), José Luis Rodríguez (vocal de la AEHG La Plata y titular de Panadería “Los Cordobeses”), Celeste Pescio (de “Héctor Destilados” y ganadora del concurso de alfajores) y Matías Borzone (sommelier de yerba mate).

El intendente municipal Juan Ignacio Ustarroz expresó su agradecimiento al público y a los trabajadores del sector: “Estamos sumamente felices y agradecidos a quienes acompañaron una nueva fiesta mercedina, como también a quienes la hacen posible con tanto compromiso y pasión. Agradecemos a nuestra gente y a los panaderos, que tienen un oficio noble y digno y hacen una galleta única, de excelente calidad. Cada fiesta popular es una oportunidad para fomentar el turismo y generar trabajo, algo tan necesario en estos tiempos”.

El director de Turismo comunal, Francisco Dinova, por su parte, valoró el esfuerzo del sector productivo y convocó a continuar visitando la comuna: “Agradecemos a los productores que se levantan muy temprano para sostener esta fiesta. En Mercedes siempre hay algo para disfrutar e invitamos a las familias a visitarnos todos los fines de semana”.

Durante la jornada, se presentaron el Ballet Municipal de Folclore Estrella del Sur, un espectáculo infantil a cargo de Eventolina y un taller abierto del Ballet Aramí. En tanto, en la Plaza Domingo Silvano se desarrollaron los shows musicales de Pablo Aschero, Estímulo Dance, Stefi Rodríguez y las agrupaciones de danza, cerrando la festividad con el conjunto Cumbia Pika.

El encuentro formó parte de la antesala para la promoción de la 51ª Fiesta Nacional del Salame Quintero, que se llevará a cabo durante el segundo fin de semana de septiembre en la ciudad.