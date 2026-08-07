Estado de la Ruta 5: Vecinos y concejales avanzarán en reclamos

SOCIEDAD

Participaron de la reunión integrantes de la comisión Vecinos contra el Peaje con concejales de la ciudad.

En la misma, realizada en el HCD, analizaron la situación de la Ruta Nacional 5 y los accesos a la ciudad.

La agenda del encuentro incluyó tres ejes principales: la continuidad de los puestos laborales en las cabinas de peaje, la seguridad vial y el estado de la infraestructura del corredor.

Según se informó, la empresa concesionaria del peaje de Olivera retomó las negociaciones con los empleados, por lo que el conflicto contaría con una posible resolución favorable.

Propuesta: se analizó la petición de instalar radares de velocidad en el tramo comprendido entre el puente de la Ruta Provincial 41 y la Ruta Nacional 5, en el acceso Sur.

Antes de definir la colocación de fotomultas u otras medidas, los participantes acordaron realizar un estudio de siniestralidad que permita determinar cuál es la alternativa más adecuada para reducir la velocidad y prevenir accidentes.

Estado: también se resolvió gestionar encuentros con funcionarios de las áreas competentes para conocer el estado actual y la continuidad de las obras de la autovía sobre el corredor de la Ruta 5.

El encuentro tuvo la participación de representantes de bloques del Concejo Deliberante y referentes vecinales, entre ellos Eduardo Rando y Walter Anido.