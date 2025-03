Ricardo Alfonsín sobre el acuerdo con el FMI: “Entre el interés general y el electoral, Milei va a hacer prevalecer el segundo”

Consultado por el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional, Ricardo Alfonsín mostró su inquietud: “Me preocupa la negociación que lleva adelante Milei porque estoy seguro que entre el interés general y el interés partidario o electoral, va a hacer prevalecer el segundo. Las consecuencias las pagaremos todos, menos los más ricos, por supuesto”.

En este sentido, el candidato del Frente Amplio por la Democracia aseveró “con tal de que no se le mueva el dólar antes de las elecciones, el Presidente es capaz de firmar cualquier cosa. Y me preocupa la existencia de compromisos que no se escriben. Estados Unidos no hace favores, hace negocios”. De esta manera, Alfonsín finalizó “espero que a cambio de su apoyo, no haya comprometido el interés general”.