Presentación y charla en Mercedes libro sobre historia y mitos de Cromañon

Será el próximo 16 de abril a las 18hs. La invitación es abierta a toda la población.

Bruno Laroca comentó que “justo estamos en el año del 20 aniversario de la masacre y con este libro «Voces, tiempo y verdad» nos propusimos recorrer todo el país, llegar a todas las provincias, a todas las ciudades y en el marco de esas presentaciones que son públicas y gratuitas siempre, llegamos en esta oportunidad a Mercedes” conto el autor.

Comentó que “el título tiene que ver con las voces, que son las voces que no fueron escuchadas a lo largo de estos 20 años o muy poco escuchadas, el tiempo porque han pasado ya dos décadas de la masacre y sin embargo había un montón de cosas que decir o mitos que derrumbar. Y verdad porque justamente con este libro nos propusimos contar la verdad porque la historia a lo largo del tiempo también ha sido diluida o fue contada por personajes que no tenían la menor idea de lo que pasó aquella noche, sin embargo tomaron posición en los medios de comunicación con un discurso más referente a lo que tiene que ver el odio y la venganza que a generar conciencia para que Cromañón no vuelva a ocurrir nunca más” narró Laroca.

Respecto a la noche de la tragedia mencionó que “esa noche fallaron un montón de cosas. Fue creo que una cadena de sucesos que terminaron generando esta masacre en la muerte de 194 personas” con una mirada crítica de los sucesos.

Retomando la cuestión del libro mencionó que “el libro es un proyecto que armamos junto a la organización ‘No Nos Cuenten Cromañón’, que es una organización de sobrevivientes que desde el mismo 30 de diciembre del 2004 prácticamente se fue formando por sobrevivientes y algunos familiares de víctimas y hasta el día de hoy siguen haciendo, dando charlas en colegios y haciendo actividades para que la memoria sobre Cromañón, lo que pasó en Cromañón esté activa. Hablé con ellos, con ellos surgió la idea de qué libro”.

Comentó que en cada presentación “muchos lo reciben con una gran sorpresa en un montón de cosas. Se quedan como asombrados de un montón de cuestiones que a 20 años fueron mitos que se instalaron que hubo que derrumbar”.

Respectó a lo que se vivirá comentó que “es una charla completamente abierta, la entrada es gratuita. Se va a poder conseguir el libro también que se consigue a través de la página de internet. Es un libro que ya va por su cuarta edición y vamos a llegar este año creo que a los 5.000 ejemplares vendidos en apenas un año y medio. Para un libro hoy en día es todo un récord”.