Plantación de nativas y jornada educativa en la Reserva Balta

El municipio llevó adelante una jornada de plantación de árboles nativos y jornada educativa en la Reserva Balta con la articulación de estudiantes del Centro Educativo para la Producción Total N°4.

El profesor Santiago Pauli comentó que “participamos del Día Internacional de los Bosques con esta actividad tan linda” y narró que “hemos distintos años realizado este tipo de intervenciones en años anteriores” siendo “un espacio de preservación y en el marco de este día, además vamos a colocar un pluviómetro”

Por su parte tanto Marcelo Bello como Darío Taramasco, directores de Ambiente y de Espacios Vedes destacaron lo “importante de continuar plantando árboles nativos y potencias las políticas de cuidado ambiental” que se generan en nuestro “Vivero Biotecnológico” y “en este marco lo festejamos con una forestación en nuestra reserva y con la colocación de un pluviómetro que fue construido por los alumnos de CPT N°4”

Vale recordar que Mercedes fue recientemente reconocida a través de City of the World, dentro del programa Tree Cities of the World 2024 creada por Arbor Day Foundation y la ONU por sus políticas de forestación.