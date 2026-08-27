Peronismo: reapareció Massa y pidió unidad de cara a 2027

POLÍTICA

El exministro de Economía acompañó al dirigente del Frente Renovador, Diego Giuliano quien también es diputado nacional en la presentación de su libro que se realizó en la provincia de Santa Fé.

Al concluir la actividad, Massa dejó un breve mensaje ante la prensa: «Es muy lindo que todos se acompañen entre ellos, la unidad es lo más importante», afirmó.

Durante la presentación de “La Santa Fe”, Giuliano destacó a Massa como referente alternativo al proyecto libertario del gobierno de Javier Milei y reconoció que el exministro fue quien lo alentó a escribir la obra presentada en Rosario.

Entre otros dirigentes, además de Sergio Massa, participaron: Germán Martínez, Juan Monteverde, Caren Tepp, Florencia Carignano, Lucila De Ponti, Eduardo Toniolli, Armando “Pipi” Traferri y Marcelo Lewandowski. También asistieron dirigentes sindicales y referentes territoriales.