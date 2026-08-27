El MAMM fue sede del primer “Laboratorio de Innovación y Construcción Educativa”

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Se trató del primer encuentro del Laboratorio de Innovación y Construcción Educativa en el Museo de Arte Municipal.

La misma, consta de una iniciativa impulsada para analizar la realidad de las escuelas y generar nuevas herramientas para fortalecer la enseñanza en Mercedes.
La actividad la encabezó el secretario de Educación, José Luis Pisano, y también tuvo la presencia de directivos, inspectores, equipos de orientación escolar, integrantes del Consejo Escolar y representantes de distintas áreas municipales.
La jornada se desarrolló luego de una etapa de diagnóstico realizada junto a especialistas del CONICET. El relevamiento incluyó a 17 instituciones educativas de los niveles inicial, primario y secundario.
El estudio permitió reunir información sistematizada sobre las aulas y las trayectorias escolares del distrito. A partir de esos datos, se trabajó en talleres destinados a la elaboración de estrategias y recursos didácticos de manera colectiva.
Desde el área de Educación señalaron que el encuentro busca fortalecer la articulación entre el Estado municipal, las comunidades educativas y los organismos científicos, con el objetivo de promover mejoras concretas en los recorridos escolares de los estudiantes.

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