Continúa en caída la venta de combustible

ECONOMÍA

La venta de combustibles al público en estaciones de servicio llegó a un total de 1.368.722 metros cúbicos en julio, lo cual representa un retroceso del 6,4% en comparación con el mismo mes del año anterior (2025).

La disminución marca la sexta caída consecutiva interanual del indicador, lo que evidencia la debilidad de la actividad comercial general de la economía nacional.

El retroceso afectó a los dos grandes segmentos del mercado, ya que las ventas de naftas bajaron un 7,4% interanual, debido a la caída del 7,8% en la variedad “súper” y del 6,4% en la línea “Premium”.

Por su parte, la venta de gasoil también descendió, en este caso un 5,1% en el mismo periodo con una merma del 7,0% en el tipo común y del 1,9% en el premium.

Los datos son de un informe elaborado por la consultora Politikon Chaco sobre la base de registros de la Secretaría de Energía de la Nación.

Según el detalle del informe, en el acumulado de los primeros siete meses de 2026, las ventas en el país totalizaron 9,58 millones de metros cúbicos, «el menor volumen para un primer semestre” desde 2021.

Frente al mismo lapso de 2025, muestra un descenso del 2,1% con bajas tanto en gasoil (-2,3%) y en naftas (-1,9%).

Marcas: YPF, firma que lidera el mercado con una participación del 55,7%, tuvo una variación negativa del 5,2%, que es «la mayor desde febrero de 2025». Mientras que Shell disminuyó un 7,0% sus ventas interanuales, y en su lugar, Axion retrocedió un 3,8%.

Las provincias más afectadas en el volumen comercializado fueron Salta con un descenso de 15,9%, Jujuy con 16,4% y Tucumán con un retroceso de 22,4%.