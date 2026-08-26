¡BARDERO$ PRESENTA “MALA VIDA”!

¡ C.R.O y Homer El Mero Mero muestran su madurez creativa sin perder las raíces!

“MALA VIDA” marca el regreso oficial de Bardero$, el histórico dúo integrado por C.R.O y Homer El Mero Mero, con un álbum que representa el retorno a su raíz artística y sonora.

Con este trabajo, Bardero$ recupera el sonido crudo, oscuro y pesado que definió sus primeros años y lo posicionó como una referencia ineludible del hip hop de habla hispana. En “Mala Vida”, guitarras orgánicas, arreglos de banda en vivo y una producción sofisticada acompañan una lírica que revaloriza los pilares fundamentales del proyecto: la calle, la lealtad, la hermandad y los matices de una vida al límite.

La producción comenzó a gestarse en enero de 2026, cuando ambos artistas se reunieron en los estudios de Nocita Music para llevar a cabo un campamento creativo junto a músicos y productores de primer nivel. De aquellas jornadas nacieron las seis canciones que integran la obra, concebida desde su génesis como un concepto integral y no como una mera suma de sencillos.

Tras consolidar exitosas carreras solistas y conquistar escenarios en Latinoamérica, Estados Unidos, Europa y Asia, C.R.O y Homer El Mero Mero vuelven a unir fuerzas. Con más de quince años de trayectoria compartida, el proyecto no solo reafirma su estatus como el exponente más influyente del rap argentino, sino que también respalda el vínculo indestructible con una de las comunidades más fieles de la música urbana.

Más que un lanzamiento, “MALA VIDA” representa el inicio de una ambiciosa etapa institucional que incluirá una gira internacional proyectada para 2027.

NUEVO ALBUM

“MALA VIDA”

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