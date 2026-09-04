PBA prorrogó por 120 días el vencimiento de las Licencias Nacionales de Conducir

SOCIEDAD

El Ministerio de Transporte de PBA, a cargo de Martín Marinucci, estableció una nueva prórroga de 120 días corridos para las Licencias Nacionales de Conducir emitidas en territorio bonaerense cuyos vencimientos hayan sido u ocurran entre el 1° de julio y el 31 de octubre de 2026.

La decisión, quedó formalizada con la Disposición N° 12/2026, y tiene como objetivo garantizar la continuidad laboral de los conductores profesionales interjurisdiccionales ante las dificultades que aún persisten para acceder en tiempo y forma a turnos ante los prestadores externos registrados ante la Agencia Nacional de Seguridad Vial (ANSV).

También aclararon que en el marco del nuevo régimen nacional para las Licencias Nacionales de Conducir profesionales interjurisdiccionales, la facultad para autorizar y habilitar nuevos prestadores de capacitación y de exámenes psicofísicos corresponde a la Agencia Nacional de Seguridad Vial.

Ante esta situación, y en la búsqueda de ampliar alternativas disponibles para los bonaerenses, el Ministerio de Transporte de la provincial solicitó formalmente a la ANSV que avance en la incorporación y habilitación de nuevos prestadores externos, de manera que se pueda incrementar la capacidad de atención, generar una mayor disponibilidad de turnos y mejorar la cobertura territorial.

Mientras se avanza en ese proceso, PBA dispuso dicha prórroga excepcional por 120 días para evitar que las dificultades afecten la continuidad laboral de los conductores profesionales interjurisdiccionales.

Alternativas: se ampliaron las alternativas disponibles a través de prestadores externos registrados ante la ANSV en jurisdicciones cercanas a la Provincia de Buenos Aires. En la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (CABA) se encuentran autorizados tres prestadores para la realización de exámenes psicofísicos y seis para capacitación; en Viedma, Río Negro, se incorporaron dos prestadores psicofísicos y uno de capacitación; mientras que en La Pampa se agregaron un prestador psicofísico y tres de capacitación, ubicados en Santa Rosa, General Pico e Intendente Alvear.

La prórroga de su vigencia tiene validez en todo el territorio de la República Argentina. Por último, aclararon que la prórroga es únicamente de carácter excepcional y transitorio.