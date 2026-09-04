Gran expectativa y participación en encuentro por la Fiesta Nacional del Salame Quintero

FIESTA

En un encuentro con una gran asistencia en “La Trocha”, la comunidad de Mercedes dio el puntapié inicial organizativo de cara a la 51ª edición de la Fiesta Nacional del Salame Quintero.

La misma, se desarrollará el 11, 12 y 13 de septiembre en el Parque Municipal Independencia.

El encuentro, estuvo encabezado por el intendente Ustarroz , junto con productores, artesanos, gastronómicos, referentes culturales, instituciones de bien público y trabajadores municipales para la coordinación de los detalles de una celebración que trasciende lo festivo para consolidarse como un motor central del empleo, la identidad y la economía local.

El intendente Juan Ignacio Ustarroz destacó el salto cuantitativo y cualitativo que experimentó la fiesta a lo largo de su historia y convocó a todos los participantes a asumir el rol de embajadores: «Uno a veces no toma dimensión de la cantidad de gente que trabaja. Esto habla a las claras del espíritu de la fiesta. Creo que el clima que le genera la fiesta, además del producto estrella que es el salame, es la atención que se le da; nosotros todavía tenemos el espíritu de pueblo, el saludarse, el ser más atentos».

En relación con la relevancia económica y la transparencia, Ustarroz remarcó: «El año pasado el movimiento económico fue de 370 millones de pesos. Y este año ya tenemos un pequeño indicador de que, a pesar de la dificultad que estamos atravesando, es mejor: tenemos más ventas de entradas anticipadas».

Las cifras respaldan el optimismo, y por ello el director de Turismo, Francisco Dinova, detalló los indicadores de la preventa digital y el alcance del evento, que movilizará a más de 500 personas en tareas operativas: «El año pasado se vendieron 1.310 entradas de forma anticipada. Este año se vendieron 3.000, más del doble a precio promocional, y eso nos da una expectativa muy linda». Dinova subrayó además la amplitud de la propuesta: habrá más de 110 artesanos y emprendedores, puestos de gastronomía dulce y salada, y la carpa central ampliada donde expondrán los tradicionales elaboradores locales —a los que este año se suma Nicolás Taberne— junto al certamen que premiará al Salame Campeón. En el plano solidario, las cantinas y los estacionamientos estarán a cargo de cinco clubes deportivos y agrupaciones tradicionales como los Amigos Peñeros, quienes reinvierten lo recaudado en la Fiesta de la Tradición.

En el escenario mayor se confirmaron los shows estelares de Antonio Ríos el viernes, Los Palmeras el sábado y Los Fronterizos el domingo.

El despliegue de infraestructura ya comenzó sobre el terreno del Parque Municipal. Luis Ponce, subsecretario de Servicios Públicos, explicó el trabajo preventivo que llevan adelante las cuadrillas: «Ya estamos trabajando. Se colocan más de 60 gabinetes para poder dar energía a cada uno de los puestos; es un gran trabajo del servicio eléctrico, que a la vez sostiene las tareas en toda la ciudad».

Con el antecedente de más de medio siglo de trayectoria artesanal, Mercedes afina los últimos preparativos para abrir las puertas de un predio renovado, en un fin de semana que conjugará identidad gaucha, hospitalidad comunitaria y un fuerte estímulo a la economía local.