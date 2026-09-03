Mercedes se prepara para su gran Fiesta Nacional del Salame Quintero

SOCIEDAD

Artistas consagrados encabezados por Los Palmeras, Antonio Ríos y Los Fronterizos, un predio impecable, un abanico enorme de puestos y productos y actividades para toda la familia: ya está casi todo listo para que Mercedes viva su gran Fiesta Nacional del Salame Quintero.

Será la número 51 de su historia, en el Parque Municipal Independencia, el 11, 12 y 13 de septiembre.

Para ultimar detalles, hubo una reunión en el Centro Cultural La Trocha con todas las entidades que participarán de la fiesta como ya se hicieron también con productores, artesanos, emprendedores, hoteleros, puesteros y artistas, entre otros.

Por el lado del municipio participan siempre todas las áreas involucradas en la organización, entre ellas Turismo, Cultura, Seguridad, Producción, Deporte y Servicios Públicos.

“Las fiestas no solamente representan un espacio de encuentro sino que, sobre todo, son una enorme oportunidad para generar trabajo, dinamizar nuestra economía y fomentar el espíritu comunitario con que se organizan”, dijo el intendente Juan Ignacio Ustarroz.

“Históricamente, la Fiesta Nacional del Salame Quintero es nuestra celebración más convocante, así que esperamos a miles de visitantes en el Parque Municipal Independencia, además de la habitual presencia de nuestros vecinos y vecinas –agregó el jefe comunal-. Es una gran ocasión para profundizar el perfil turístico de nuestra ciudad y fortalecer la difusión de un producto que es nuestro emblema. Estamos convencidos de que será un éxito”.

Ustarroz también resaltó la articulación entre el sector público y el privado, el trabajo en comunidad y la dedicación de todos los sectores “para lograr la mejor fiesta posible”. Y destacó también “la oferta cultural de calidad” que representa el evento.

Este año, como sucede habitualmente, los estacionamientos y las cantinas funcionarán a beneficio de distintas instituciones que fueron sorteadas. Al frente de las cantinas estarán los clubes Estudiantes, Quilmes, Mercedes Rugby Club, Mercedes y Defensores (estos dos últimos, solamente bebidas). Y a cargo de los espacios de estacionamiento estarán los Bomberos Voluntarios, Unión, Quilmes y Los Carteros.

En 2025, la fiesta se consolidó como un motor clave para la economía local y la generación de empleo. En su 50° aniversario la celebración generó un impacto económico estimado en 370 millones de pesos, movilizando de manera directa la mano de obra de 290 trabajadores y miembros de cooperativas, más de 35 agrupaciones artísticas locales y 319 puestos de expositores —entre elaboradores de salame, gastronómicos, artesanos y comerciantes—.

Este año, la oferta cultural estará encabezada por la banda santafesina de cumbia “Los Palmeras”, que será el show central del sábado 12. El cantante Antonio Ríos se presentará un día antes, el viernes 11; y el cierre del domingo estará a cargo del histórico grupo folclórico “Los Fronterizos”. Completarán la grilla de actuaciones gran parte del talento de los artistas locales.

Las entradas, mientras tanto, ya están a la venta online (fiestadelsalame.mercedes.gob.ar) con estos precios: válida para cualquier día, $ 6.000; promoción 4×3, $ 18.000.

Venta en puerta: viernes 11, gratis; sábado 12, $ 10.000; domingo 13, $ 8.000; Jubilados, $ 5.000; personas con CUD, gratis. Estacionamiento: autos, $ 4.000; colectivos, $ 10.000.