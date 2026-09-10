PBA lanzó un plan de prevención a los suicidios

ALERTA

El gobernador de PBA, Axel Kicillof, presentó un plan de prevención del suicidio, frente a las alarmantes cifras que revelan el crecimiento del fenómeno a nivel nacional y específicamente en territorio bonaerense, donde se registran 5,4 por día.

La cifra la dio el ministro de Salud provincial, Nicolás Kreplak, que participó del anuncio junto a Kicillof, al ministro de Seguridad, Javier Alonso, y a la titular de la Dirección General de Cultura y Educación (DGCE), Flavia Terigi.

Se trata del “Plan Provincial de Prevención y Cuidados ante la Problemática del Suicidio”, que contempla el refuerzo de varias estructuras existentes y la creación de nuevos centros de salud mental.

Por ejemplo, el número gratuito de atención en salud mental (0800-222-5462) pasará a funcionar las 24 horas, todos los días de la semana. Además, se incorporarán más de 100 psiquiatras, psicólogos y trabajadores sociales para reforzar las guardias e internaciones.

También, se fortalecerá el Consejo Joven de Salud Mental, con participación de estudiantes y jóvenes en el diseño de políticas públicas, y se dará continuidad al programa “La salud mental es entre todas y todos” en escuelas secundarias.

Además, darán acompañamiento a los municipios bonaerenses con mayores tasas de suicidio, y se presentará una guía clínica para la prevención, abordaje y continuidad de cuidados ante la ideación e intentos de suicidio, y también para la contención y tratamiento de los familiares y allegados a personas suicidas.

Habrá más mesas intersectoriales en los municipios (ya hay 80) y se elaborarán guías y documentos para que las comunas puedan abordar esta problemática.

Campaña provincial de prevención: contará spots, contenidos para redes y materiales para escuelas, clubes y espacios culturales.

Por último, una de las cuestiones que se puso sobre la mesa es la proporción en términos de género, ya que el 80% de las personas que se suicidan son varones.