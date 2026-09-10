Operativos de control vehicular: secuestraron varias motos

SOCIEDAD

Durante el fin de semana se realizaron distintos operativos de prevención y control vehicular en Plaza San Luis y el Complejo Cultural La Trocha.

Los procedimientos se llevaron a cabo en horarios diurnos y nocturnos, con la participación conjunta de personal de Tránsito, Policía Comunal, Policía Motorizada y GAD.

Como resultado de los controles, fueron secuestradas varias motocicletas. Desde las áreas intervinientes señalaron que los operativos continuarán en distintos sectores de la ciudad para reforzar la prevención y promover una circulación más segura.