Capacitaron a 135 agentes municipales en separación de residuos reciclables

AMBIENTE

Desde el Municipio comunicaron que finalizó una serie de encuentros de capacitación sobre separación de residuos reciclables en distintas áreas de la administración pública local.

La iniciativa se desarrolló bajo el marco de la política de Gestión Integral de Residuos Sólidos Urbanos y alcanzó a 135 agentes municipales de los CAPS, el Hospital Odontológico, dependencias administrativas, el Concejo Deliberante y la zona rural.

Los encuentros tuvieron la coordinación de promotores ambientales de la Secretaría de Salud, quienes recorrieron diferentes dependencias para acercar herramientas al personal municipal y promover la clasificación de los residuos en oficinas y espacios de trabajo.

La propuesta se articuló con la Secretaría de Obras y Servicios Públicos y apunta a reducir progresivamente la cantidad de basura generada y aumentar la recuperación de materiales reutilizables.

Como resultado de la experiencia, durante los últimos dos meses se recuperaron más de 300 kilos de residuos reciclables, que fueron trasladados a la planta municipal de reciclaje para su clasificación y procesamiento.

La capacitación busca consolidar una red interna de recuperación y valorización de residuos y fortalecer las prácticas vinculadas con la sustentabilidad ambiental.