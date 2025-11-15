PBA creó un nuevo programa para ayudar a víctimas de violencia de género con subsidios económicos

Se trata del Programa de Fortalecimiento para la Salida de las Violencias de Género, que busca asistir a las personas que están saliendo del contexto violento.

Mediante el Decreto 2640/25, el gobernador de PBA, Axel Kicillof, creó esta iniciativa pensada para ayudar a las víctimas de violencia de género.

De esta manera, el Ministerio de Mujeres, junto a los municipios, van a brindar “acompañamiento especializado” y también una “asistencia económica directa” a las personas alcanzadas.

En los lineamientos del programa está explicado que la ayuda económica será de un máximo de 6 meses consecutivos y consiste en un subsidio de 138 mil pesos.

Esta asistencia apunta a personas en situaciones vulnerables y no pueden ser beneficiarios quienes se encuentren en relación de dependencia o monotributo, entre otras limitaciones.

La cartera que lidera Estela Díaz intentará apoyarse en los municipios que deberán firmar un convenio para adherir al nuevo programa y ser parte. El objetivo es claro: brindar un apoyo económico que de sostenibilidad a las víctimas de violencia de género mientras se ponen en marcha otras intervenciones que buscan acelerar la inserción sociolaboral de las personas.