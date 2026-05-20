CoSaPro: Ustarroz y Kreplak encabezaron la primera reunión presencial con eje en la crisis sanitaria

SALUD

El intendente de Mercedes, Juan Ignacio Ustarroz, recibió al ministro de Salud de PBA, Dr. Nicolás Kreplak, para encabezar la primera mesa presencial del Consejo Provincial de Salud (Cosapro).

El encuentro, que contó con representantes de las 12 regiones sanitarias bonaerenses, tuvo como coordinador ejecutivo al Dr. Néstor Pisapia, secretario de Salud local.

La jornada revistió una gran importancia institucional, ya que se trató de la primera reunión de carácter presencial de la nueva comisión directiva tras la renovación de autoridades celebrada recientemente en Mar del Plata, donde Pisapia fuera designado en el rol que ya desempeña.

La reunión se llevó a cabo en el complejo La Trocha y tuvo como eje el análisis del contexto social y sanitario actual. Durante el debate, se señalaron el desfinanciamiento por parte del Gobierno nacional, la crisis de las obras sociales (como el PAMI) y los desafíos económicos que afrontan los municipios ante la caída de la actividad y de la coparticipación, en un escenario de creciente demanda en el sistema público.

Asimismo, se compartieron los avances y líneas de acción de las comisiones surgidas de la última asamblea del Cosapro, las cuales trabajan sobre cuatro ejes prioritarios: medicamentos (incluyendo el diseño del futuro vademécum provincial), fuerza laboral, salud mental y residuos patogénicos.

Juan Ignacio Ustarroz expuso que destacaba “el esfuerzo del ministerio a cargo de Nicolás Kreplak para continuar apoyando a los 135 municipios de la provincia, como el nuestro, en un contexto de crisis. Debemos seguir trabajando por la prevención y el cuidado de la salud, redoblando esfuerzos. También quiero resaltar la tarea de cada trabajador y trabajadora del hospital, de la secretaría de salud y de cada espacio que día a día se vincula comprometidamente con nuestros vecinos en pos de su bienestar».

El Dr. Nicolás Kreplak, ministro de salud provincial, contó que «Nos reunimos con la mesa ejecutiva del Cosapro para continuar el trabajo conjunto frente a la compleja situación que atraviesa hoy el sistema de salud argentino. En un contexto de ajuste, caída de recursos y retiro del Gobierno nacional de políticas fundamentales, estos espacios de articulación y planificación son clave para construir respuestas concretas, fortalecer el sistema público y garantizar el derecho a la salud en toda la Provincia».

Por su parte, el secretario de salud, Dr. Néstor Pisapia, coordinador de la mesa ejecutiva del Cosapro, mencionó que “estamos diseñando acciones y líneas de trabajo junto con el Ministerio, planificando y gestionando con miras a delinear el próximo plan quinquenal de salud para la provincia de Buenos Aires. Estamos muy felices de haber recibido a tantos responsables de la salud en esta primera reunión. Sin duda, es un honor para nuestra ciudad y para nosotros como equipo de trabajo».

Hubo una nutrida participación por parte de representantes de salud de las 12 regiones sanitarias, como así también de algunas localidades de todo el territorio bonaerense.