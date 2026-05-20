Más de 150 voluntarios en una masiva jornada de limpieza en el Río Luján

AMBIENTE

El intendente Juan Ignacio Ustarroz destacó el compromiso de las múltiples instituciones y vecinos que participaron de la tercera edición de “Manos al Río”.

Se trata de una de las tantas acciones de la política ambiental que impulsa la Municipalidad de Mercedes. “Estamos muy felices y agradecidos por este marco, con tantas voluntarias y voluntarios, de todas las edades y espacios sociales con un mismo objetivo, que es seguir cuidando nuestro río, la naturaleza, el espacio compartido” destacó el jefe comunal.

En la mañana del sábado, y a pesar de las inclemencias climáticas, se llevó a cabo con total éxito la tercera jornada de limpieza y concientización ambiental “Manos al Río” en el Paseo de la Ribera. Más de 150 voluntarios y voluntarias desafiaron la lluvia momentánea para trabajar activamente en el saneamiento y la recuperación de las márgenes del Río Luján, consolidando una de las principales líneas de cuidado del patrimonio hídrico local.

Tras el cierre de las actividades, el intendente municipal, Juan Ignacio Ustarroz, expresó su profundo agradecimiento y orgullo por la respuesta de los mercedinos ante esta convocatoria. “Ni la lluvia pudo frenar el amor por nuestro río y la naturaleza. Compartimos una gran jornada, con más de 150 vecinos y vecinas, unidos, por un objetivo común que es cuidar el espacio compartido” y “con mucha presencia de instituciones y áreas municipales, dando cuenta una vez más de la importancia de unirnos todos los sectores por el bien común”

Asimismo, subrayó que este tipo de jornadas no son hechos aislados, sino que forman parte de las diversas políticas de cuidado ambiental que lleva adelante la Municipalidad de Mercedes de forma sostenida en todo el partido, promoviendo el reciclaje, el compostaje doméstico y la erradicación de microbasurales. “Limpiar el río es un acto de sanación para nuestra ciudad, pero el verdadero cambio empieza en casa: cuidemos lo nuestro, reduzcamos los residuos y sigamos amigándonos con nuestro entorno natural”, concluyó el mandatario.

Por su parte, Andrea Firgin, integrante de la Fundación Biocentro Alma de la Tierra, una de las organizaciones participantes de la propuesta, reiteró el valor pedagógico de la acción: “Limpiar también debe generar conciencia sobre qué hacés con tu basura. No debemos contaminar el agua que tomamos, y es una alegría enorme ver que Mercedes ya no le da la espalda al río”.

La jornada contó con la participación activa del Grupo de Estrellas Amarillas, la histórica Pulpería de Cacho Dicatarina, La Grandiosa, Comunidad Raíces, la Sociedad de Fomento del Barrio Peñaloza, el Hogar de Cristo Rey, la Asociación de Food Trucks, la Fundación BioCentro Alma de la Tierra, el cuerpo de Bomberos Voluntarios, Cooperativas Unidas de Mercedes, la Coordinación Regional de Salud Mental, Vida en la Naturaleza, S.O.S Habitad y vecinos y vecinas de la ciudad.

Con el apoyo logístico del municipio, que incluyó la coordinación del registro de voluntarios y herramientas para el acopio de los residuos extraídos —especialmente plásticos y bolsas de nylon—, desde Espacios Verdes, Ambiente, Transporte, Salud, Servicios Públicos, Deportes, Mercedes ratificó su rumbo hacia un modelo de ciudad sustentable, donde el cuidado de la casa común es una responsabilidad compartida.