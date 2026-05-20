Con festejo familiar, se celebró el 20° aniversario de Jardín Maternal N°1

EDUCACIÓN

La celebración se dio en institución del cuidado de la niñez y desarrollo de procesos de enseñanza y aprendizaje en nuestra ciudad.

En el acto estuvieron presentes las y los niños, el intendente Ustarroz y el secretario Pisano.

Ustarroz sostuvo que “compartimos un hermoso encuentro en la fiesta del 20° aniversario del Jardín Maternal N°1, un espacio con un equipo de docentes y trabajadoras comprometidas en el cuidado de la niñez y la educación que nos llena de orgullo” y también agradeció a las “familias por confiar lo más preciado que tenemos como sociedad, cada niño y cada niña, que diariamente dan vida y alegría a esta respetada institución de nuestra ciudad. Felicitaciones comunidad educativa del Jardincito y a quienes, en toda su historia, lo han hecho posible” remarcando que “su gestación fue un acierto y es un gran espacio del presente, por el futuro”.

Por su parte, el secretario de educación, José Luís Pisano, manifestó que “20 años de una institución reconocida, que fue el puntapié inicial de las políticas de cuidado de la niñez en la gestión anterior, y que nosotros supimos ampliar, adaptándola a las nuevas realidades en estos últimos 10 años de gestión” y dijo “nos enorgullece ser parte de la mitad de su vida institucional” donde “nos sentimos orgullosos de todos los que trabajaron y trabajan en ella como así también los que van a seguir trabajando” siendo “una institución que ha dejado ya más de una generación de niños y niñas que fueron cuidados, educados, que aprendieron” estando parte de del sistema integral de nivel inicial y primera infancia”.

Además estuvieron presentes también de Mariana San Martín, presidenta del Concejo Deliberante, Silvana Alday, primera directora, María de los Ángeles Losauro, actual directora, Pamela Herrera, coordinadora de Educación, Laura Echave, inspectora de Inicial Diegep, Fernando Pacciani, ex Director de Cultura y Educación y especialmente de las familias de las y los niños integrantes del Jardín Municipal Maternal N°1 de nuestra ciudad, que cumplió dos décadas de importante tarea en el cuidado de las infancias.