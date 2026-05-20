Tarja se presenta en el Teatro Coliseo

La voz más importante del metal sinfónico y soprano Tarja Turunen presenta “The Spirit of Christmas” por primera vez en Argentina. Un concierto especial que forma parte de sus tradicionales galas navideñas y que incluirá por primera vez a Buenos Aires, el próximo 1 de diciembre en el Teatro Coliseo, Marcelo T. de Alvear 1125, Cap. Fed.

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“The Spirit of Christmas” en un espectáculo íntimo en el que Tarja, acompañada por sus músicos y un cuarteto de cuerdas, despliega su técnica, expresividad vocal y sensibilidad interpretativa en un repertorio pensado para celebrar el espíritu navideño. Un espectáculo inédito en la Argentina que propone una conexión directa con el público y una experiencia emocional intensa.

Una noche única y profundamente emotiva para celebrar la música y el espíritu de la Navidad.

Produce: @nwm_productions

Prensa: @gabysisti