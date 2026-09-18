PBA consolida el programa que impulsa formación obligatoria en “Buen Trato”

El Gobierno de PBA formalizó el Programa Provincial de Buen Trato hacia Niñas, Niños y Adolescentes.

Se trata de una herramienta destinada a profundizar la implementación de la Ley Nº 15.348 y fortalecer las políticas de prevención de las violencias contra las infancias y adolescencias.

La iniciativa es llevada adelante por el Organismo Provincial de la Niñez y Adolescencia (OPNyA), dependiente del Ministerio de Desarrollo de la Comunidad que conduce Andrés Larroque. Desde la puesta en marcha de las capacitaciones, la Provincia ya alcanzó a más de 7 mil personas pertenecientes a más de 120 municipios.

La normativa, considerada de vanguardia en materia de promoción y protección de derechos, establece la capacitación obligatoria de trabajadores y personal jerárquico de los tres poderes del Estado provincial. También alcanza al personal de establecimientos educativos y sanitarios de gestión privada sujetos al control estatal, así como a integrantes de organizaciones de la sociedad civil que reciben recursos de la Provincia.

La directora ejecutiva del OPNyA, Andrea Cáceres, destacó: “La formalización del Programa es el instrumento que nos permite optimizar el trabajo que venimos realizando como autoridad de aplicación, con el que ya llegamos a más de 7 mil personas de más de 120 municipios, y avanzar hacia la implementación total de la Ley”.

“Con este paso se habilita la firma de convenios específicos con municipios, universidades y organizaciones de la comunidad, lo que amplía las posibilidades para la formación de más equipos de Promoción del Buen Trato, desde la perspectiva del fortalecimiento del Sistema de Promoción y Protección Integral de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes”, agregó Cáceres.

La Ley Nº 15.348 busca desnaturalizar las prácticas cotidianas de violencia psicológica, física y simbólica contra niñas, niños y adolescentes, además de promover el conocimiento y el ejercicio efectivo de sus derechos. Su autora es la diputada provincial mandato cumplido Mariana Larroque.

La formalización del Programa permitirá consolidar una estrategia provincial de capacitación y articulación territorial, ampliar el alcance de las acciones y brindar herramientas a quienes intervienen cotidianamente en ámbitos vinculados con las infancias y adolescencias.