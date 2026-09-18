Nuevos aumentos en el Masterbus

La empresa Masterbus actualizó a partir del 9 de septiembre las tarifas de las líneas 206 y 500.

La misma, cuenta con incrementos para los usuarios que frecuentan las líneas desde Mercedes hacia San Andrés de Giles, Navarro, Lobos y otras localidades

Nuevos valores:

Mercedes – San Andrés de Giles $4.200

Mercedes – Navarro $6.100

Mercedes – Lobos $9.500

San Antonio de Areco – Mercedes $8.000

Escuela N° 16 – Mercedes $2.500

Terminal de Baradero – Mercedes $16.600

La empresa recordó que sus unidades no cuentan con sistema SUBE, por lo que los pasajeros deben abonar el boleto exclusivamente en efectivo al subir al colectivo.

En el servicio de la Línea 500, que conecta San Andrés de Giles con Cucullú y el Acceso, el pasaje entre Cucullú y Giles cuesta $1.500, mientras que el tramo hasta el Acceso tiene un valor de $1.000. El seguro para niños de hasta cuatro años inclusive quedó establecido en $300.