Guillermo Moreno tiene su pre-candidato a intendente en Mercedes

La agrupación peronista “Principios y Valores” anunció que Mauro Cecco será su pre-candidato para las elecciones municipales de 2027.

El espacio plantea la necesidad de una renovación en la gestión, con continuidad del legado de Ustarroz, pero también dando respuestas a los desafíos actuales de la comunidad.

Mauro Cecco, es vecino de la ciudad e ingeniero industrial con más de 30 años de experiencia en el sector privado, en áreas vinculadas a la tecnología, la informática y la producción de bienes, además de ser padre de familia.

Desde el espacio señalaron que la postulación busca dar un salto de calidad en la administración local. Entre los desafíos mencionados se destacan la inseguridad, la falta de trabajo y la necesidad de mejorar la eficiencia en los servicios públicos.

La agrupación subrayó que la candidatura de Cecco representa la vocación democrática y de apertura del peronismo, brindando la oportunidad a nuevos compañeros de demostrar su compromiso con la comunidad. “Estamos dispuestos a poner toda nuestra experiencia al servicio de la gente”, expresaron desde Principios y Valores.