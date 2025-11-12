PBA: Cambia el sistema de pago de las patentes

Desde 2026, la patente automotor en la provincia de Buenos Aires se abonará mensualmente en lugar de cada dos meses.

ARBA explica que la medida busca brindar mayor previsibilidad y aliviar la carga económica de los contribuyentes.

Cristian Girard, titular de ARBA, explicó que el tributo se dividirá en diez cuotas iguales que comenzarán a pagarse en marzo. Esta modificación forma parte de la Ley Impositiva 2026, enviada por el gobernador Axel Kicillof a la Legislatura bonaerense para su tratamiento.

La iniciativa también contempla una reformulación de las tablas del Impuesto Automotor. De acuerdo con el proyecto, tres de cada cuatro propietarios abonarán un monto inferior al de este año. Además, el nuevo esquema reducirá la estructura de 15 a 5 categorías, con alícuotas que irán del 1% al 4,5%.

Desde ARBA destacaron que la normativa mantiene “una orientación progresiva y productiva”, sin incrementos en Ingresos Brutos ni en el Inmobiliario, e incluye una actualización del 40% en los tramos, lo que beneficiará a más de 46 mil pymes.

La distribución mensual comenzará en marzo de 2026 y alcanzará a todos los titulares de vehículos radicados en la provincia. La provincia aspirará a ubicar este esquema automotor entre los que presentan los valores de patente más bajos a nivel nacional, tras la entrada en vigencia de las nuevas disposiciones desde marzo de 2026.