Banco Provincia lanza préstamos personales a través de WhatsApp

NUEVA HERRAMIENTA

La nueva funcionalidad permite gestionar préstamos personales desde el chatbot PIA de Banco Provincia en WhatsApp, sin necesidad de ir a una sucursal y con validación segura.

La banca pública bonaerense sigue mejorando la experiencia de sus clientes a través de los canales digitales: ahora les brinda la posibilidad de consultar, simular y contratar préstamos personales a través de WhatsApp. La iniciativa apunta a fortalecer la autogestión, ampliar el acceso al financiamiento y seguir ampliando los canales para contratar productos.

La operatoria es simple y segura. Desde chatbot PIA del Banco, la persona debe ingresar a la opción Préstamo Personal, donde encontrará una oferta acorde a su calificación crediticia. La propuesta es la misma que también tiene disponible en Cuenta DNI y en el home banking.

Una vez visualizadas en el chat las condiciones del préstamo, la persona puede modificar el monto y el plazo de acuerdo con su conveniencia, siempre dentro del margen que le permite el Banco.

De esta manera, se unifica la experiencia digital a través de diferentes canales y se les ofrecen a las y los clientes diversas alternativas para contratar el préstamo. En todos los casos, se facilita la toma de decisiones con información clara sobre montos, plazos y tasas.

En esta primera etapa, el nuevo servicio a través de la app de mensajería instantánea solo está disponible para empleados del sector público que cobran sus haberes a través del Banco.

Actualmente, el principal canal de colocación de préstamos personales es la billetera digital Cuenta DNI, que en lo que va de 2026 permitió gestionar el 40% de todos los préstamos personales otorgados por Banco Provincia. Con el WhatsApp se abre una tercera opción para contratar este producto desde el smartphone.