Se viene la «Peña de la Vigilia de Malvinas» en La Trocha

El próximo 1 de abril, la ciudad rendirá homenaje a los veteranos y caídos en la guerra con un evento cultural que, además, tendrá una gran grilla artística para disfrutar.

A 44 años del inicio del conflicto bélico en el Atlántico Sur, se convoca a la comunidad a una nueva edición de la «Peña de la Vigilia de Malvinas». El encuentro tendrá lugar el miércoles 1 de abril a partir de las 20:30 horas en el emblemático Galpón Grande del C.C. La Trocha.

Con el objetivo de aguardar el 2 de abril en un marco de reflexión y unidad, el evento promete una noche cargada de tradición y sentimiento patriótico.

La entrada es libre y gratuita, aunque se solicita a los asistentes la colaboración con un alimento no perecedero.

Shows

La animación del evento estará a cargo de Jorge Torres, quien presentará una variada lista de artistas y agrupaciones que pasarán por el escenario: Raúl El Liniense, Pasión Gaucha, 4 de Copas, Escuela Municipal de Folklore, Estrella del Sur, Emma Grassi, Santa Cecilia, Seba Giovanetone, Solidaridad y memoria.

Además de la propuesta musical, funcionará un servicio de cantina a cargo de «Amigos Peñeros». Todo lo recaudado por las ventas será destinado a beneficio del Centro de Veteranos de Malvinas de Mercedes, reforzando el compromiso de la ciudad con quienes defendieron la soberanía nacional.

El evento cuenta con el apoyo de la Municipalidad de Mercedes, la Comisión Amigos Peñeros de Mercedes (Bs. As.) y especialmente el desarrollo del Centro de Veteranos local.