Coalición Cívica bonaerense propone que las PASO en la PBA sean optativas

ELECCIONES

El bloque de diputados bonaerenses de la Coalición Cívica, presentó un proyecto de ley para introducir modificaciones a las PASO en PBA y que en 2027 sean optativas.

El proyecto presentado apunta a que “el ciudadano no estará obligado a concurrir a las PASO porque pasaría a ser optativo”.

“La iniciativa no implica la supresión del sistema de elecciones primarias sino su adecuación a criterios de razonabilidad, eficiencia institucional y respeto por la autonomía de la voluntad del electorado, eliminando la obligatoriedad de la participación ciudadana”, se indicó en el proyecto.

Los frentes o partidos políticos no concurrirán a las PASO si tienen listas únicas, de acuerdo con esta propuesta de la CC.

El proyecto fue firmado por el titular de la CC bonaerense, Andrés De Leo, junto a sus pares Luciano Bugallo y Romina Braga, confirmó la Agencia Noticias Argentina.

En detalle, se plantea la “revisión del funcionamiento de las PASO para evitar distorsiones en su objetivo original como herramienta de selección interna de candidaturas; mejorar la transparencia del proceso electoral, garantizando reglas claras para partidos políticos y votantes; y optimizar los recursos electorales a través de la reducción de los costos innecesarios”, según expresaron desde el bloque.