Cae en Mercedes una banda dedicada al robo de autopartes

POLICIALES

Una banda integrada por cinco personas fue desarticulada en nuestra ciudad, acusada de cometer reiterados robos bajo la modalidad de sustracción de techos corredizos de vehículos marca Peugeot en distintas localidades de la región.

El procedimiento fue resultado de una investigación impulsada por la Secretaría de Seguridad de Chivilcoy, que permitió avanzar sobre el accionar de esta organización delictiva.

En una primera intervención, realizada en calles 2 y 35, fueron aprehendidos dos de los sospechosos, quienes se movilizaban en una camioneta VW Amarok. Posteriormente, en calles 15 y 113, se concretó la detención de otros tres integrantes de la banda, que circulaban en un vehículo Fiat Punto.

Según se informó oficialmente, todos los detenidos tienen domicilio en Lomas de Zamora y formarían parte de una estructura dedicada a sustraer techos corredizos de vehículos estacionados en la vía pública. Los hechos se registraron en distintos puntos de la zona, entre ellos Mercedes, Chivilcoy y San Antonio de Areco.

A partir del análisis del modus operandi y tareas investigativas, los efectivos lograron vincular a los acusados con al menos tres hechos cometidos en Chivilcoy, en todos los casos sobre vehículos Peugeot 206.

La causa continúa en etapa investigativa, con el análisis de comunicaciones y la geolocalización de los teléfonos celulares secuestrados durante los operativos, con el objetivo de avanzar en el esclarecimiento total de la maniobra.

Los cinco detenidos quedaron a disposición de la Justicia bajo la carátula de robos y hurtos reiterados, mientras que los vehículos utilizados y los dispositivos móviles fueron incautados como parte de la causa.