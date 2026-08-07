PBA busca sacar de circulación un juguete tóxico

SOCIEDAD

Se trata del “Squeezy Dumpling” y el gobierno de la PBA pide que se retire de los comercios.

Es un juguete blando que tiene la forma de empanada “tradicional” asiática y viene dentro de una vaporera. Al respecto, en caso de detectar su comercialización, se advirtió ante posibles multas por incumplimientos.

La advertencia fue emitida por el Ministerio de Producción bonaerense en vísperas de una época de juguetes por el próximo Día del Niño. La cartera Producción, a cargo de Augusto Costa exigió “el retiro inmediato” de todos los comercios del Squeezy Dumpling por ser “altamente tóxico“. Según se explicó, el juguete tiene “altos niveles de benceno, un componente altamente nocivo para la salud de quienes lo manipulen, ya que puede ingresar en el organismo por inhalación o por contacto directo con la piel, aún sin que sea llevado a la boca”.

Las autoridades aseguraron que se tomarán “las medidas necesarias para proteger la salud de la población”.

“La aparición de este peligroso producto en comercios locales se da en el contexto de la falta de controles y la desregulación de las importaciones“, explicaron.

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