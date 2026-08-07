Kicillof participó de la peregrinación por el Día de San Cayetano

En el marco del Día de San Cayetano, el gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof, participó este viernes de la peregrinación que se lleva a cabo desde el Santuario de San Cayetano hasta la Plaza de Mayo, en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.

“En una jornada tan importante, vinimos esta mañana a acompañar a un pueblo que está sufriendo y que tiene muchas dificultades para afrontar su día a día”, expresó Kicillof y agregó: “Son millones las familias que han tenido que endeudarse para pagar cuestiones básicas como los alimentos o el alquiler: está claro que no lo hicieron porque sean irresponsables, como dicen los funcionarios del Gobierno nacional, sino porque los salarios no alcanzan”.

Además, el Gobernador sostuvo: “Estamos frente a un Gobierno que no solo no escucha, sino que, como se vio ayer en el Congreso, además reprime a quienes se expresan pacíficamente”. “Queda claro que este no es el camino que necesita la Argentina: no van a poder rematar nuestro país porque hay un pueblo que está dispuesto a defender nuestra soberanía”, concluyó.